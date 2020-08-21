Шымкентские полицейские раскрыли факт мошенничества

13 августа текущего года в полицию обратился житель города с заявлением о совершенном в отношении него факте мошенничества. 21 января 2020 года гражданка 1972 года рождения, пообещав помочь получить кредит в банке в размере 20 млн тенге, взяла у него 2 млн тенге и не выполнила своего обещания.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 190 ч. 1 УК РК (Мошенничество).

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела криминальной полиции Управления полиции Аль-Фарабийского района подозреваемая гражданка — жительница Туркестанской области, доставлена в полицию.