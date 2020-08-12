Уже обновлены фасады 43 многоэтажных жилых домов по проспектам Республики и Тауке хана.

«Обновлены фасады 43 многоэтажных жилых домов по проспектам Республики и Тауке хана. Полностью завершены работы по ремонту фасадов и установке витражей в этих домах», — сообщил заместитель акима города Бауыржан Мамыталиев.

Ремонта требовали и фасады 30 многоэтажек в микрорайоне «Асар». В 28 домах работы уже завершены, в оставшихся двух зданиях ремонт выполнен на 90%.

В административно-деловом центре компанией «A.R.T. Курылыс» проводятся ремонтные работы шести домов. Фасады четырех домов уже отреставрированы, работы по оставшимся домам завершатся в ближайшее время.

Ремонтные работы проводятся в рамках социальной ответственности бизнеса, сообщили в пресс-службе акимата Шымкента.