25 августа в 06.55 часов в службу «101» поступило сообщение о пожаре в 4-х этажном строящемся новом терминале аэропорта Шымкент.

На место пожара по вызову №2 были направлены 13 единиц техники ДЧС г. Шымкент, 40 человек личного состава, сотрудники аварийного медицинского центра и 2 единицы техники негосударственной пожарной службы аэропорта.

Как стало известно, произошло загорание кровли терминала площадью 270 кв. м. Загорелись деревянные балки. Пожар локализован в 07 ч. 27 мин. и ликвидирован в 07 ч. 35 мин. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.