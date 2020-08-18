С 19 до 28 августа производится прием заявлений и документов для получения жилищных сертификатов в рамках программы «Нұрлы жер» от граждан, подтвердивших платежеспособность.
Претенденты подают заявления и следующие документы:
1. заявление по форме;
2. копию документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал представляется для идентификации личности);
3. справку о доходах за последние шесть месяцев;
4. справку с места работы (за исключением очередников);
5. письмо банка второго уровня об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа на приобретение жилья заявителю, содержащее сведения о сумме, размере первоначального взноса.
Прием документов производится по адресу: город Шымкент, проспект Республики, 12а.