Сегодня в Шымкенте в честь 175-летия Абая Кунанбаева первый заместитель акима города Шынгыс Мукан и секретарь городского маслихата Гани Ташкараев возложили цветы к памятнику Абая.

Они посетили музей Абая и провели познавательную экскурсию.



В целях широкой популяризации подрастающему поколению наследия классика казахской литературы в 1995 году в преддверии 150-летнего юбилея Абая перед парком был установлен памятник, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Кроме памятника в городе есть 1 район, 1 проспект, музей, библиотека, парк, которым присвоено имя выдающегося поэта Абая Кунанбаева.

В частности, в 2004 году решением Шымкентского городского маслихата «Об образовании районов в городе Шымкент» и постановлением акимата был образован Абайский район. Территория района составляет около 50 тысяч гектаров. На сегодняшний день в нем проживает около 323 тысяч жителей.

Проспекту, протяженностью 2 километра, имя Абая было присвоено в 1990 году.

Также центральной городской библиотеке, образованной в 1964 году, в соответствии с постановлением Правительства РК в 2005 году было присвоено имя Абая.

Сегодня парк Абая, который стал любимым местом отдыха жителей Шымкента, был первоначально открыт в 1967 году как парк «50 лет Октября». 23 мая 1991 года этот парк был переименован в парк имени Абая. В нем есть аллея для ветеранов Великой Отечественной войны, мемориал большой славы, фонтан, малые архитектурные объекты и сцена для проведения праздничных мероприятий.

Кроме того, 22 сентября 2009 года в парке Абая был открыт музей Хаким Абая.