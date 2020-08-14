В Шымкенте дорожный знак раздора в промышленной зоне (в районе железнодорожного вокзала) демонтировали.

Теперь к складам десятков предприятий могут подъехать грузовые машины. Знак «запрет на проезд грузовых автомобилей» успел простоять на перекрестке улицы Жансугурова и Терешковой несколько дней, но наделал немало шума. Ведь это единственная подъездная дорога к складам нескольких крупных шымкентских предприятий.

«Нам установили знак, и из-за этого машины не могли к нам проехать. Мы обратились в СМИ. Спасибо большое телекомпании «Отырар» за то, что помогли нам. Выражаем большую благодарность», — поблагодарил Ораз Шыналиев, представитель компании «ДЖИНТЕКС»

Напомним, что запрещающий знак чуть не лишил работы тысячи человек на местных предприятиях. Грузовым машинам в Шымкенте запретили въезжать в промышленную зону, где расположены десятки предприятий. В течение нескольких дней к предпринимателям не могли приехать покупатели и продавцы различных товаров, и работа компаний, а значит и сотен их сотрудников, оказалась под угрозой.