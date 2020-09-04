Работа по регистрации автомобилей, ввезенных из Армении продлена до 1 ноября.

Работа по своевременной регистрации армянских транспортных средств продолжается в Специализированных центрах обслуживания населения г.Шымкент, сообщает пресс-служба ДП Шымкента.

Вниманию автовладельцев:

— данный транспорт не снят с регистрационного учета в Армении, поэтому ему присваиваются номера на желтом фоне, предусмотренные для автомобилей имеющих постоянную регистрацию в другой стране;

— в техпаспорте, выданном в Армении, в графе: «особые отметки» установлено ограничение на отчуждение автомобиля, тем самым запрет на продажу и переоформление автомобиля на другое лицо введён в Республике Армения, а не в Республике Казахстан;

— конституционные права автовладельцев на отчуждение транспорта в Казахстане не ограничиваются, но для последующей продажи автомобиля они должны будут снять его с регистрационного учета в Армении и ввезти в Казахстан в установленном законодательством порядке.