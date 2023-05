Швейцарские исследователи помогли мужчине, которого парализовало 12 лет назад, снова начать ходить, передает OTYRAR cо ссылкой на BBC.

Герт-Ян Оскама парализовало в результате велосипедной аварии. Благодаря новой технологии мозговых имплантов, которые вживили в мозг и позвоночник мужчины, он снова может стоять, ходить и подниматься по лестницам.

«Я чувствую себя малышом, который только учится ходить. Это был долгий путь, зато теперь я могу стоять на ногах и даже ыпить пива с друзьями. А ведь это такое удовольствие, о котором многие люди даже не задумываются»,-говорит Герт-Ян Оскама.

Электронные импланты буквально транслируют мысли мужчины к ногам, заставляя их идти. По словам экспертов, это весьма многообещающий эксперемент.

УМЕРЛА КОРОЛЕВА РОК-Н-РОЛЛА

На 83 году жизни умерла легендарная Тина Тернер. По словам агента короевы рок-н-ролла, причиной смерти Тины стала продолжительная болезнь. Певица пережила инсульт, страдала окнозаболеванием и почечной недостаточностью.

Благодаря своему хриплому вокалу, эксцентричной манере на сцене и запоминающейся хореографии, Тину Тёрнер нарекли королевой рок-н-ролла. Исполнительница бессмертных хитов «The Best», «What’s Love Got to Do With» «Private Dancer» оказала влияние на многих артистов современной поп культуры.

АРМЕНИЯ ПРИЗНАЛА КАРАБАХ ЧАСТЬЮ АЗЕРБАЙДЖАНА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в Москве о о возможности подписания мирного соглашения с Арменией.

«Есть возможность для выхода на мирное соглашение с учетом того, что Армения признала Карабах частью Азербайджана», — цитируют российские агентства слова Алиева, сказанные в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве.