Владельцы автомобилей с армянскими номерами могут пройти регистрацию и получить казахстанские номера в автоЦОНе в микрорайоне Достык.

На месте нужно оплатить госпошлину и предъявить документы о том, что человек является владельцем иностранного авто. Регистрация закончится 1 сентября.

Автомобиль из Армении Азамат Тасболат пригнал еще до карантина, долго время мужчина не выезжал из дома, переживая за то, что транспортное средство не зарегистрировано. Узнав о том, что регистрацию можно пройти в авто ЦОНе, решил времени зря не терять.

«Владелец этого авто я. Пригнал из Армении еще весной, но вот переживал, что не смогу пройти регистрацию, после узнал, что можно все сделать в авто ЦОНе и сразу пришел. Все документы предоставил, оплатил госпошлину -11 946 тенге и получил документы и номера.

Получить регистрацию и новые номера могут только владельцы авто, то есть те, кто приобретал автомобиль в Армении, а лица, которые приобрели транспорт уже на территории Казахстана пройти регистрацию пока не смогут. Всего в Шымкент завезено 674 автомобиля.

«Владельцы авто, которые приобрели транспорт в Армении могут пройти регистрацию. Всего у нас 647 авто из Армении, из них 236 остаются пока неоформленными, среди них много праворульных», — сказал Мурат Алтаев заместитель начальника ДП г. Шымкента

Если вы не успели пройти регистрацию, тогда нужно обратиться в АвтоЦОН в мкр Достык. Справки по телефону: 30-02-02.