По подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой полицейскими Туркестанской области задержаны 6 человек.

Количество потерпевших возросло до 317 человек.

В данное время в производстве Следственного управления ДП Туркестанской области находится уголовное дело, возбужденное по ст. 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой.» С заявлением в органы внутренних дел на сегодня обратились 317 жителей Жетысайского, Махтаральского и Шардаринского районов. В качестве подозреваемых под стражей находятся 6 граждан, среди них 1 мужчина и 5 женщин.

Потерпевшие ежедневно собираются возле районных отделов. Начальники РОП и представители прокуратуры проводят с ними разъяснительные беседы.

Напомним, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Жетысайского РОП пресекли деятельность финансовой пирамиды. В рамках расследования проведены обыски в офисе организации, где изъяты документы, компьютеры и другие вещественные доказательства. На базе отдела полиции Жетысайского района создана специальная следственно-оперативная группа из числа профессиональных сотрудников следственных и оперативных подразделений полиции области.

Стражи порядка не исключают вероятность того, что количество потерпевших может возрасти. Сумма ущерба устанавливается. В настоящее время досудебное расследование по данному уголовному делу продолжается.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и не доверять незнакомым людям в надежде быстро заработать «легкие деньги». Для того, чтобы не стать «жертвой» финансовой пирамиды, необходимо соблюдать элементарную бдительность и не верить сомнительным обещаниям о гарантированной доходности инвестиций.