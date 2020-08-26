26 августа в12-17 в городе Жетысай на территории торгового рынка «Каракай 7» произошло загорание в одноэтажном здании.

Огнем были охвачены здание, 3 складских помещения и мебельный цех площадью 180 кв.м.

Всего от огня пострадали 11 помещений, общей площадью в 450 кв.м.

Пожар локализован в 12-43 и ликвидирован в 13-13. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов в чердачном помещении. Выезжали: ДЧС (18 сотрудников и 6 ед. техники), ДП (30 сотрудников и 6 ед. техники).