На линию экстренного вызова «112» ДЧС города Шымкента поступило сообщение о необходимости оказания помощи ветерану ВОВ.

Инцидент произошел в одном их жилых домов по улицы Гагарина. Участковый врач, которая пришлая к пенсионерке на перевязку, не смогла попасть в квартиру. Терапевт вызвала на помощь спасателей.

Когда сотрудники департамента ЧС прибыли на место, узнали, что пенсионерка упала с кровати и не может самостоятельно подняться.

Спасатели с помощью слесарного инструмента открыли входную дверь квартиры и совместно с медицинскими работниками транспортировали пострадавшую до кареты скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.