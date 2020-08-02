В ВОЗ заявили, что последствия пандемии будут ощущаться на протяжении десятилетий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией на три месяца. Об этом сообщил в субботу комитет ВОЗ по ЧС по итогам совещания, состоявшегося 31 июля в Женеве, передает ТАСС.

В комитете согласны, что пандемия до сих пор представляет собой чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность. Рекомендацию продлить такой режим комитет представил генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесус, и он с ней согласился. В этой связи комитет снова созовут в течение трех месяцев по решению генерального директора.

Глава ВОЗ отметил, что нынешняя пандемия — это кризис, «который случается раз в столетие, ее последствия будут ощущаться на протяжении предстоящих десятилетий». По его словам, в настоящее время многие вопросы удалось решить, но многие еще только предстоит. Согласно имеющимся у ВОЗ данным об исследовании иммунитета, большинство населения восприимчиво к этому вирусу, даже там, где были зафиксированы «суровые вспышки» болезни.

Комитет рекомендовал ВОЗ «продолжать координировать и мобилизовывать» глобальные и региональные организации на борьбу с пандемией, оказывать поддержку странам в противодействии распространению COVID-19 и содействовать ускорению научных исследований для выяснения животного источника и потенциального природного резервуара коронавируса.

Это было четвертое заседание комитета ВОЗ по ЧС, состоящего из 18 экспертов и 13 консультантов. Его цель — оценить текущее состояние дел в борьбе с пандемией и выработать рекомендации по дальнейшему эффективному противодействию ей. Предыдущие три совещания состоялись 22-23 января, 30 января и 30 апреля. С 30 января по рекомендации членов комитета глава ВОЗ объявил в связи с коронавирусом режим ЧС в мировом здравоохранении.