За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 337 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 172 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 34 / 12
город Алматы — 51 / 31
город Шымкент — 4 / 2
Акмолинская область — 24 / 15
Актюбинская область — 2 / 2
Алматинская область — 5 / 2
Атырауская область — 10 / 6
Восточно-Казахстанская область — 36 / 11
Жамбылская область — 10 / 5
Западно-Казахстанская область — 24 / 15
Карагандинская область — 37 / 14
Костанайская область — 19 / 10
Мангистауская область — 14 / 14
Павлодарская область — 22 / 7
Северо-Казахстанская область — 25 / 11
Туркестанская область — 20 / 15
Всего в стране выявлено 103033 заболевших.