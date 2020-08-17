За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 337 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 172 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 34 / 12

город Алматы — 51 / 31

город Шымкент — 4 / 2

Акмолинская область — 24 / 15

Актюбинская область — 2 / 2

Алматинская область — 5 / 2

Атырауская область — 10 / 6

Восточно-Казахстанская область — 36 / 11

Жамбылская область — 10 / 5

Западно-Казахстанская область — 24 / 15

Карагандинская область — 37 / 14

Костанайская область — 19 / 10

Мангистауская область — 14 / 14

Павлодарская область — 22 / 7

Северо-Казахстанская область — 25 / 11

Туркестанская область — 20 / 15

Всего в стране выявлено 103033 заболевших.