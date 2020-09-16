16 детей заболели КВИ при посещении дежурных классов и групп в детсадах, сообщает zakon.kz.

В двух регионах Казахстана (Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях) выявлена коронавирусная инфекция в дежурных классах учебных заведений и дежурных группах детских садов. Всего 16 детей, — сообщил Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК.

По его словам, все учебные заведения, в которых были выявлены зараженные, закрыты, введен карантин. Все члены семьи, контактные лица — учителя и дети из других групп, классов переведены на домашний карантин.

По истечении 14 дней с момента каждого выявленного случая во всех этих учебных заведениях и детских учреждениях будет проведена обработка. Кроме того будут дополнительно все проверяться на повторные заражения КВИ, — добавил официальный представитель Минздрава.