Из них 123 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан — 35 / 1
город Алматы — 39 / 19
город Шымкент — 2 / 1
Акмолинская область — 13 / 7
Актюбинская область — 3 / 2
Алматинская область — 5 / 4
Атырауская область — 14 / 13
Восточно-Казахстанская область — 30 / 11
Жамбылская область — 10 / 4
Западно-Казахстанская область — 22 / 13
Карагандинская область — 32 / 23
Костанайская область — 16 / 7
Кызылординская область — 1 / 0
Мангистауская область — 7 / 6
Павлодарская область — 7 / 3
Северо-Казахстанская область — 24 / 4
Туркестанская область — 7 / 5
Всего в стране выявлено 103300 заболевших.