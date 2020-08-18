коронавирус

Из них 123 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан — 35 / 1

город Алматы — 39 / 19

город Шымкент — 2 / 1

Акмолинская область — 13 / 7

Актюбинская область — 3 / 2

Алматинская область — 5 / 4

Атырауская область — 14 / 13

Восточно-Казахстанская область — 30 / 11

Жамбылская область — 10 / 4

Западно-Казахстанская область — 22 / 13

Карагандинская область — 32 / 23

Костанайская область — 16 / 7

Кызылординская область — 1 / 0

Мангистауская область — 7 / 6

Павлодарская область — 7 / 3

Северо-Казахстанская область — 24 / 4

Туркестанская область — 7 / 5

Всего в стране выявлено 103300 заболевших.

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