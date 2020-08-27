В апреле полицейские Туркестанской области задержали женщину, обманувшую около 30 жителей Им она обещала содействие в трудоустройстве за определенную сумму пишет Otyrar.KZ.

Она собрала с жителей по 300-700 тысяч тенге с каждого и скрылась.

В связи с достаточностью доказательств и признания вины составлено процессуальное соглашение, по требованиям статьи 612 УПК РК «в форме сделки о признании вины – по преступлениям небольшой, средней тяжести либо тяжким преступлениям – в случае согласия подозреваемого, обвиняемого с подозрением, обвинением» направлено в Мактаральский районный суд.

По решению Мактаральского районного суда женщина приговорена к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.