Жительницы Шымкента отдали 12 млн за трудоустройство в садик

Полицейские южного мегаполиса задержали подозреваемую, которая обещала трудоустроить троих женщин в детский сад воспитателями. Интересно, что за свои услуги она получила внушительную сумму — 12 млн тенге.

Потерпевшие, не дождавшись трудоустройства, обратились в Енбекшинский РУП. Они заявили, что мошенница обманом выманила крупную сумму с каждой из них, а после исчезла. Найти ее удалось стражам порядка.

«Принятыми мерами оперативники установили и задержали подозреваемую. Общий ущерб – 12 миллионов тенге. Потерпевших трое. Подозреваемая — ранее судимая за аналогичное преступление жительница Туркестанской области», — сообщили в Департаменте полиции Шымкента.

Сейчас проводится расследование, женщина под стражей. Сотрудники полиции предупреждают жителей не поддаваться уловкам аферистов и не отдавать деньги малознакомым людям.