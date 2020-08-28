Из них 54 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 14 / 4
город Алматы — 26 / 4
город Шымкент — 2 / 1
Акмолинская область — 9 / 5
Актюбинская область — 2 / 2
Алматинская область — 2 / 2
Атырауская область — 9 / 2
Восточно-Казахстанская область — 26 / 4
Жамбылская область — 3 / 1
Западно-Казахстанская область — 10 / 6
Карагандинская область — 19 / 6
Костанайская область — 10 / 0
Мангистауская область — 3 / 3
Павлодарская область — 7 / 5
Северо-Казахстанская область — 12 / 1
Туркестанская область — 11 / 8
Всего в стране выявлены 105408 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксирован 531 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 43 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 24 632, летальных случаев — 278, выздоровевших — 5 299.