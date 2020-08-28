Из них 54 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 14 / 4

город Алматы — 26 / 4

город Шымкент — 2 / 1

Акмолинская область — 9 / 5

Актюбинская область — 2 / 2

Алматинская область — 2 / 2

Атырауская область — 9 / 2

Восточно-Казахстанская область — 26 / 4

Жамбылская область — 3 / 1

Западно-Казахстанская область — 10 / 6

Карагандинская область — 19 / 6

Костанайская область — 10 / 0

Мангистауская область — 3 / 3

Павлодарская область — 7 / 5

Северо-Казахстанская область — 12 / 1

Туркестанская область — 11 / 8

Всего в стране выявлены 105408 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксирован 531 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 43 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 24 632, летальных случаев — 278, выздоровевших — 5 299.