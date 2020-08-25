Из них 72 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 9 / 3

город Алматы — 24 / 4

город Шымкент — 2 / 2

Акмолинская область — 12 / 7

Актюбинская область — 4 / 1

Алматинская область — 4 / 0

Атырауская область — 12 / 12

Восточно-Казахстанская область — 30 / 5

Жамбылская область — 6 / 4

Западно-Казахстанская область — 11 / 5

Карагандинская область — 20 / 8

Костанайская область — 10 / 5

Кызылординская область — 1 / 1

Мангистауская область — 7 / 7

Павлодарская область — 14 / 5

Северо-Казахстанская область — 11 / 2

Туркестанская область — 7 / 1

Всего в стране выявлены 104902 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 31 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 22762, летальных случаев — 261, выздоровевших — 4550.