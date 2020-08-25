Из них 72 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 9 / 3
город Алматы — 24 / 4
город Шымкент — 2 / 2
Акмолинская область — 12 / 7
Актюбинская область — 4 / 1
Алматинская область — 4 / 0
Атырауская область — 12 / 12
Восточно-Казахстанская область — 30 / 5
Жамбылская область — 6 / 4
Западно-Казахстанская область — 11 / 5
Карагандинская область — 20 / 8
Костанайская область — 10 / 5
Кызылординская область — 1 / 1
Мангистауская область — 7 / 7
Павлодарская область — 14 / 5
Северо-Казахстанская область — 11 / 2
Туркестанская область — 7 / 1
Всего в стране выявлены 104902 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 31 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 22762, летальных случаев — 261, выздоровевших — 4550.