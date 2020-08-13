Главный полицейский третьего мегаполиса страны сообщил о том, что задержаны подозреваемые по делу перестрелки в одном из ресторанов города.

«Следствие сейчас идёт, есть задержанные, но в интересах следствия другая информация не разглашается», — сказал Ералы Джумаханбетов, начальник ДП г. Шымкента.

Напомним, 10 августа в г.Шымкент в ресторане «Гранд-Прага», расположенном по улице Казиева, произведены выстрелы. Огнестрельные пулевые ранения получили двое. В результате один из них скончался на месте, второй — доставлен в больницу.

По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство) и по статье 287 УК РК (Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия). Назначены соответствующие экспертизы.

Шуддин Саидов