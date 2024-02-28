Подробности стрельбы возле бани в Шымкенте

На месте ЧП о ночной стрельбе уже ничего не напоминает.

По словам очевидцев, с помощью пистолета молодежь выясняла отношения. Из какого оружия стреляли, сейчас выясняет следствие. По предварительной версии, в руках у одного из них был травматический пистолет. На земле правоохранители обнаружили гильзы.

Конфликт разгорелся между двумя молодыми людьми по улице Жибек Жолы, около 10 часов вечера. Администрация бани, возле которой произошел инцидент, воздержались от комментариев на камеру. В личной беседе нам сообщили, что участники потасовки не были их посетителями, и сотрудники не слышали ни скандала, ни звуков выстрелов.

Возле места происшествия расположен строительный магазин. Конфликт не попал на камеры наблюдения, но во время перестрелки внутри охранного поста находился секьюрити, который и стал свидетелем потасовки.

Файзулла Сайтбуллаев, старший менеджер строительного магазина:

«В это время магазин был закрыт, наш охранник был. Он сдал пост утром и уехал. Это не наш клиент, не знакомый, про это мы ничего не знаем.

-А ваша камера видеонаблюдения засняли эти моменты?

-Именно в этот момент не снимают в ту сторону».

По инсайдерской информации, между парнями сначала произошла словесная перепалка, после конфликт перерос в стрельбу. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. К счастью, рана оказалась не проникающей.

Максат Еликбаев, врач-травматолог №1 городской клинической больницы г. Шымкента:

«Со слов пациента травма уличная, при драке получил огнестрельное ранение. Ранение получил он в область грудной клетки и правого плеча. В связи с этим, оказана медицинская помощь, обработка раны. Дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинике по месту жительства. На момент осмотра, у него была одна пуля, она срикошетила. Похоже на травматическое пулевое ранение, сам пациент не знает чем в него стреляли».

Комментировать инцидент на камеру правоохранители отказались, как и раскрывать подробности происшествия. В пресс-службе департамента полиции лишь сообщили, что подозреваемый установлен.

Пресс-служба ДП г. Шымкента:

«По данному факту Аль-Фарабийским РУП возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия».

Информацию, по какой статье завели дело и задержали ли стрелявшего, полицейские посчитали секретной.