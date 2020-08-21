Задержали подозреваемых в Алматы. Они дали признательные показания

12.08.2020 года принятыми мерами в городе Алматы задержаны и доставлены в Департамент полиции города Шымкент 3 подозреваемых, которые дали признательные показания, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

14.08.2019 года Специализированным следственным судом города Шымкент в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».

Напомним, что 10 августа т.г. в г.Шымкент в ресторане «Гранд-Прага», расположенном по улице Казиева, прогремели выстрелы. Огнестрельные пулевые ранения получили двое. В результате один из них скончался на месте, второй — доставлен в больницу. По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство) и по статье 287 УК РК (Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия).

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других соучастников преступления.