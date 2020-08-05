Государственную услугу «Назначение жилищной помощи» можно получить не выходя из дома.

📌 Авторизуйтесь на портале Egov.kz (http://%F0%9F%93%8CEgov.kz);

📌 Найдите через поисковик услугу «Назначение жилищной помощи»;

📌Запросите услугу онлайн;

📌 Заполните полную информацию о себе;

📌Подтвердите данные о вашем счете;

📌Перейдите на второй шаг и подтвердите заявление посредством ЭЦП;

📌 На третьем шаге заполните данные о членах вашей семьи;

📌Загрузите скан-копии документов, подтверждающие доходы семьи и квитанции, подтверждающие расходы на дом;

📌Подтвердите свой запрос.

✔️Жилищная помощь предоставляется малообеспеченным семьям, нуждающимся в государственной поддержке и гражданам с ограниченными возможностями.

✔️Жилищная помощь — расходы на содержание приватизированного или арендованного жилья из государственного жилищного фонда, коммунальные услуги и расходы на связь, арендные платежи за жилье из государственного жилищного фонда и стоимость однофазного счетчика электрической энергии.

Онлайн услугу могут получить жители городов Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, городов республиканского значения Алматы и Нур-Султан. Услуга также доступна в ряде районов РК.

О готовности услуги в течение 8 рабочих дней вы можете узнать в истории услуг в личном кабинете. Удачи!