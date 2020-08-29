Шымкентские полицейские задержали жителя города Сарыагаш, который под видом торгового представителя одной из фирм, обманывал продавцов.

Мужчина брал у них деньги, обещав принести продукт за короткое время в большом количестве за оптовую цену. И продавцы верили незнакомцу на слово, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

Суммы, которые передавали аферисту, варьировались от 5 до 22 тысяч тенге. Так он обманул несколько торговых точек в городе.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статьям 187 и 190 УК РК.