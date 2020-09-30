В рамках Всемирной акции World clean up day в городе Шымкенте прошел субботник.

Цель всемирной акции — повышение экологического образования, предотвращение загрязнения окружающей среды.

В субботнике принял участие аким города Мурат Айтенов, работники аппарата акима города, аппарата городского маслихата. В порядок приводилась территория дендропарка.

Аким города посетил питомник дендрологического парка, где осмотрел высаженные саженцы, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

В этом году в целях увеличения генофонда дендропарка посажены 42 вида новых деревьев, 5341 деревьев- кустарников 39 видов. В питомнике выращивают 8469 саженцев 62 видов деревьев. К Году волонтеров в субботнике приняли также участие около 100 работников городского молодежного центра и активисты молодежных организаций.

Чистоту на городских улицах, на территории многоэтажек также наводили работники управлений, территориальных органов, местных акиматов, коммерческих объектов, коллективы предприятий, сельские бии, председатели кондоминиумов.

Сотрудники департамента экологии по городу Шымкенту и волонтеры очищали берега реки Бадам, сортировали мусор.

В общем в мероприятии приняли участие более 30000 человек, было привлечено около 60 единиц спецтехники для транспортировки мусора.

На городской мусорный полигон доставлено более 220 тонн мусора.

Нужно отметить, все работы проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.