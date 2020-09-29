С 21 по 27 сентября сотрудниками полка патрульной полиции было составлено более 4000 административных протоколов по дорожной части.

В частности, 325 водителей управляли автотранспортном с тонированными передними стеклами, 227 водителей пользовались при вождении сотовыми телефонами, 494 водителей управляли автомашиной с не пристегнутыми ремнями безопасности.

На штрафстоянку доставлено 33 автомобиля.

Уважаемые участники дорожного движения, сотрудники полиции просят Вас неукоснительно соблюдать установленные правила дорожного движения, на дороге проявлять вежливость и уважительное отношение друг к другу.