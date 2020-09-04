В этом году агроформированиям Туркестанской области была оказана большая государственная поддержка.

На проведение осенне-полевых работ было выделено около 40 тысячи тонн ГСМ по удешевленным ценам, на 20 тенге ниже, по сравнению с рыночными ценами. Уже на днях начнется сбор урожая хлопка-сырца. В этом году намечается собрать 330 тысяч тонн, при урожайности 23 центнера с гектара. Впервые в этом году предусмотрено субсидирование стоимости пестицидов и биопрепаратов, применяемых против вредителей и болезней растений, наряду с сорняками, на это из бюджета направлено 477 млн тенге, что позволяет субсидировать 50 процентов стоимости 343 видов пестицидов.

Нурбол БЕКМУРАТОВ, заместитель руководителя сельского хозяйства Туркестанской области:»На половину стоимости субсидированы 500 различных минеральных удобрений. На это выделено свыше 3 млрд тенге. Это позволило субсидировать 75 тысяч тонн минеральных удобрений. При поддержке Правительства на кредитование полевых работ по программе, «Кен дала» было выделено льготных кредитов на сумму 4,5 млрд. тенге, с годовой ставкой вознаграждения-6 процентов, профинансировано 1332 проекта».

Шынар Оразова