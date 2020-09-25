В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел семинар-совещание по развитию рыбной отрасли Республики Казахстан.

О ситуации и перспективах развития рыбной отрасли РК доложили министр экологии, геологии и природных ресурсов М.Мирзагалиев, председатель правления ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» К. Исбеков, руководители рыбоводческих хозяйств «KingFish» — М. Турсынали, «Қызылорда балық» — А. Ерхатов, «Хамит» — Б. Серманизов, «Шыгыс универсал» — В. Асанов, председатель правления АО «НУХ «КазАгро» Е. Карашукеев, акимы Восточно-Казахстанской области Д. Ахметов, Алматинской области — А. Баталов, Кызылординской области — Г. Абдыкалыкова, Жамбылской области — Б. Сапарбаев, Актюбинской области — О. Уразалин, Карагандинской области — Ж. Касымбек, сообщает Пресс-служба премьер-министра РК.

Рыбная отрасль — один из динамично развивающихся секторов сельского хозяйства РК. За 5 лет отечественное производство рыбы выросло более чем в 5 раз с 1800 тонн в 2016 г. до планируемых 10 тыс. тонн в текущем году. Только за последние 8 месяцев т. г. объем выловленной и произведенной рыбы увеличился более чем на 19% с 26,3 тыс. до 31,3 тыс. тонн.

Объемы производства рыбы выросли на 27% до 7,9 тыс. тонн, вылова рыбы — на 16,4% до 23,4 тыс. тонн. Объем поставок рыбной продукции на внутренний рынок вырос с 8,7 тыс. до 10,5 тыс. тонн (+20%). Порядка 60% (20,8 тыс. тонн) всего объема рыбы экспортируется.

В отрасли занято более 12 тыс. человек. Рентабельность инвестиционных проектов в секторе рыболовства и рыбоводства превышает 20%. Основной объем выращиваемой рыбы — порядка 70% — приходится на Туркестанскую область. Для стимулирования производства рыбной продукции введено возмещение части расходов при инвестиционных вложениях в рыбоводные хозяйства (25%), возмещение стоимости затрат на корма для рыб (30%) и другие меры.

До конца года будет принят пакет поправок в Налоговый, Водный, Земельный Кодексы, ряд смежных законов, которые позволят эффективно использовать природные преимущества при выращивании рыбы, уменьшить затраты при строительстве рыбоводных хозяйств и снизить себестоимость выращенной рыбы. В соответствии с поручением Главы Правительства, до 1 ноября т. г. каждая область разработает региональные программы развития рыбного хозяйства с конкретными индикаторами. «В соответствии с разрабатываемой Концепцией развития рыбной отрасли, потенциал производства в Казахстане составляет 600 тыс. тонн в год.

Потенциальный объем экспорта, по нашим оценкам, превышает 300 тыс. тонн ежегодно. Мы должны принять все меры, необходимые для исчерпывающей реализации этих возможностей», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил Министерству национальной экономики совместно с министерствами экологии, геологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и финансов предусмотреть меры по стимулированию кооперации в рыбном хозяйстве. Акиматам поручено проработать вопрос размещения в городах и других населенных пунктах торговых павильонов по продаже рыбы и рыбной продукции.

В рамках рабочей поездки А. Мамин посетил рыбоводческие хозяйства «Хамит» и «Vita», осмотрел выставку рыбохозяйственной продукции РК, а также ознакомился с ходом капитального ремонта плотины Шардаринского водохранилища и модернизации одноименной ГЭС.

В Мактааральском районе Глава Правительства провел встречи с населением и ознакомился с ходом работ по восстановлению разрушенных жилых домов в селах Оргебас и Фирдоуси, а также строительством нового микрорайона в поселке Мырзакент для 500 семей населенных пунктов Женис, Жанатурмыс и Достык, пострадавших в результате наводнения.