5-6 сентября в Нур-Султане пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции Туркестанской области.

Фермеры и дехкане области предложат столичным жителям около 500 тонн сельхозпродукции. По договоренности со столичным акиматом продукция будет продаваться по ценам ниже рыночных на 15-20 процентов. Караван из 34 грузовых машин с мясной продукцией, овощами, фруктами, выращенными в хозяйствах Туркестанской области отправился в сердце страны — Нур-Султан.

На традиционной ярмарке, которая пройдет в Нур-Султане, хозяйства Сайрамского района представят широкий ассортимент мяса, молочной продукции, овощей и фруктов.

Нурпапа Копеев, руководитель отдела сельского хозяйства Сайрамского района:» В этом караване есть и вклад сайрамских крестьян. На ярмарку везем 32 тонны продукции: по 2 тонны мяса, колбасных изделии, молочной продукции.

Мясо на ярмарку везут и фермеры из Созакского района.

Крестьянские хозяйства сел Карнак, Орангай, Шага, Старый Икан на протяжении десяти лет радуют жителей столицы своей продукцией. А вот хозяйство Яссы впервые участвует в подобной ярмарке, но дехкане уверены, что их продукция понравится нурсултановцам. Надеются, что оценять жители столицы и продукцию аграриев из Жетысая, которые последние пять лет начали заниматься выращиванием овощей и бахчевых.

Туманбай Каналиев, крестьянин из сельского округа Жылы су Жетысайского района: «До 2015 года мы выращивали хлопок. Сейчас занимаемся выращиванием дынь, арбузов, баклажанов, томатов, болгарского перца. Мы в прошлом году участвовали в ярмарке. Всю продукцию разобрали, она ведь экологически чистая».

Соседи из Келесского района в столицу везут 33 тонны сельскохозяйственной продукции.

Нурбол Бекмуратов, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области: «На основные продукты для продажи на ярмарке зафиксированы цены: на говядину 1700-1800 тг, дыни-арбузы 75-100 тг, овощную продукцию-100-150 тг.г».

В ближайшие субботу-воскресенье продукция будет реализован на ярмарке, расположенной возле торгово – развлекательного центра «Хан-Шатыр».

На ярмарке дехкане Туркестанской области представят 447,2 тонн сельскохозяйственной продукции. В частности, в 34 грузовиках собрано 267,7 тонн овощей, бахчевых, картофеля, 29,5 тонн фруктов, 72 тонны мяса и мясопродуктов, 47,5 тонн молочной продукции, 10 тонн рыбы, 6 тонн меда, 14,5 тонн фруктового сока и консервной продукции.

Обеспечит безопасность передвижения каравана дорожная полиция.

Шынар Оразова