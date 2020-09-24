По данным оперштаба республики, это решение принято специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, предает Служба новостей Центральной Азии, сообщает zakon.kz.

Снимаются введенные ранее ограничения на въезд в страну и выезд авиационным, железнодорожным и автодорожным транспортом с соблюдением карантинных и санитарно-гигиенических правил.

Лица, прибывающие из «​желтых стран» (Азербайджан, Беларусь, ОАЭ и страны ЕС за исключением Великобритании и Испании), а также из»красных стран» (все остальные страны мира) будут допускаться на территорию Узбекистана только при наличии отрицательного ПЦР-теста, произведенного не позднее 72 часов до вылета. При отсутствии отрицательного результата теста пассажирам будет отказано в регистрации на рейс.

Если у прибывшего в Узбекистан пассажира будут наблюдаться симптомы коронавируса, то он будет сдавать тест в аэропорту за свой счет.

Лица, прибывающие в Узбекистан через автодорожные пункты пропуска из Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, после сдачи ПЦР-теста на коронавирус, экспресс-теста или теста на антитела будут направляться на 14-дневный карантин в гостиницах или в домашних условиях.