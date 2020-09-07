Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе реализации Послания Президента народу Казахстана, в частности, о проводимой работе по выделению комитета по чрезвычайным ситуациям из структуры министерства внутренних дел.

Ерлан Тургумбаев сообщил, что создана специальная комиссия, уточняется список из более 25 тысяч человек, которые будут работать в структуре министерства по чрезвычайным ситуациям, а также выделяется необходимая техника и оборудование. Вся работа будет завершена в течение месяца.

Президент также был проинформирован о ходе работы по реформированию полиции по принципу «полиция в шаговой доступности». Министр отметил, что по данному принципу сотрудники местных правоохранительных органов будут полностью обеспечены материальными средствами, будут созданы оптимальные условия для их тесной работы с населением во всех регионах республики. В этих целях будет законодательно закреплен статус участковых инспекторов полиции, которые будут обеспечены автотранспортом, фото- и видеорегистраторами, электронными планшетами.

На встрече также обсуждался вопрос цифровизации МВД. На сегодняшний день 83% работы министерства уже переведено в электронный формат. По итогам года планируется довести этот показатель до 91%.

В завершение встречи Глава государства подчеркнул необходимость эффективного проведения намеченных реформ и поставил перед министерством ряд конкретных задач.