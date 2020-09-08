Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил в Туркестане объекты, строительство которых близится к завершению.

Глава региона напомнил о том, что приоритете качество строительства и потребовал соблюдать утвержденный график работ.

В первую очередь, в административно-деловом центре аким области побывал в здании Дома департаментов. На сегодняшний день здесь полностью завершены работы по установке мебели. Отметим, в строительстве объекта задействовано 150 человек, организована двухсменная работа. Здание планируется сдать в эксплуатацию уже в ближайшее время.

После этого Умирзак Шукеев побывал на строительной площадке многофункционального туристического комплекса «Керуен сарай». В настоящее время на территории ведутся работы по внутренней отделке комплекса, на объекте трудятся 920 работников.

Вместе с тем аким области осмотрел ход строительства современного гостиничного комплекса «Hampton by Hilton», а также ознакомился с масштабными работами, проводимыми по благоустройству территории вокруг мавзолея Х. А. Яссауи, Конгресс-холла, центра «Ұлы дала елі», драматического театра и гостиницы «Rixos Turkestan».