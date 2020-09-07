В Туркестанской области не прекращаются факты скотокрадства.

Барымтачи угоняют домашних животных не только с пастбищ, но умудряются красть из закрытых сараев.

ЖАЙШЫБЕК ТОТАЕВ, житель села Каратобе:»Ночью пришли. Двери, где стояла лошадь, была железная. Ее не смогли сломать, а снесли стены сарая и увели мою лошадь. Утром обнаружил пропажу и сразу же позвонил по номеру 102 полицейским».

От 23 жителей из шести районов области в полицию поступили заявления. Потерпевшие понесли колоссальные убытки: ущерб составляет 40 млн тенге.

Украденный скот полицейские нашли возле Толебийского района. Лошадей скотокрады держали в одном месте, затем продавали. У них изъяли 42 лошадей, все они возвращены хозяевам.

Султанбек Усипбеков, заместитель начальника криминальной полиции департамента полиции Туркестанской области:»На данное время задержаны две преступные группировки. Одна группа состояла из трех человек, вторая из пяти. Все подозреваемые ранее судимые за кражу. Сейчас они по статье 180 УК РК по факту «Кража» взяты под стражу, проводятся следственные мероприятия.

У барымтачей есть свой особый способ кражи. Одна группа ворованный скот грузила в машину. Вторая их прятала в приспособленных сараях. Полицейские задержали и четырех человек, которые занимались продажей краденного скота.

Напомним, с начала года в Туркестанской области задержаны 15 преступных групп. 43 человек привлечены к уголовной ответственности. Полицейские уверяют, что во время карантина число краж скота уменьшилось.

Шынар Оразова