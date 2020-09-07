Член Регионального совета Палаты предпринимателей г. Шымкент, генеральный директор ТОО «Юг House» Есбол Камбаров передал свою тойхану «Дом приемов «Оңтүстік» под школу.

Уже сегодня в ней обучаются 530 школьников дежурных классов из находящейся рядом переполненной школы №80. В целом здание вмещает 2500 человек.

Бизнесмен принял такое решение из-за пандемии, в период которой тойхана вынуждена простаивать, сообщает Пресс-секретарь Палаты предпринимателей города Шымкент

Клара Серикбаева.

«Прежде чем открыть в тойхане школу, я изучил опыт других стран и узнал, что в школах Финляндии, Англии и других стран дети ходят в школы с интерьером наподобие дворцов. Это распространенная сейчас практика. Именно такая обстановка настраивает детей ходить в школу как на праздник. Я получил лицензию на ведение образовательной деятельности в департаменте по контролю в сфере образования Министерства образования РК, сделал реконструкцию торжественных залов под классы с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, и открыл в тойхане частную школу», — отмечает Есбол Камбаров.

В данное время в тойхане продолжается реконструкция торжественных залов под учебные аудитории. По окончании в переоборудованных кабинетах смогут обучаться дополнительно более 300 школьников.

Мадина Турсунбекова, заместитель директора Палаты предпринимателей г. Шымкент: «Есбол Камбаров – новый член Регионального Совета, выборы в который состоялись буквально на днях, где он набрал большое количество голосов. Это бизнесмен, который на протяжении многих лет занимается строительством детсадов, школ, спортивных комплексов и других социальных объектов. Кстати, во время пандемии именно члены Регсовета первыми среди бизнесменов города активно проявили гражданскую позицию и социальную ответственность. Только членами Регионального совета была оказана помощь населению на сумму более 80 млн. тенге, были закуплены кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, организовано питание для провизорных центров, оказана материальная помощь малообеспеченным семьям. Они же первыми откликнулись и протянули руку помощи пострадавшим жителям Мактааральского района.»

В их числе и бизнесмен Есбол Камбаров. Кроме передачи собственной роскошной тойханы под школу, он закупил в Германии на личные средства 35 кислородных концентраторов и сегодня передал их провизорным центрам г. Шымкента и Туркестанской области.