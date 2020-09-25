В рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» начинающим и молодым предпринимателям (на создание собственного бизнеса) будут предоставляться государственные гранты.

Место подачи заявок для участия в конкурсе: Управление предпринимательства и индустриально — инновационного развития города Шымкент. Город Шымкент, проспект Nursultan Nazarbaev, 10 (фронт-офис, 1 этаж акимата города Шымкент).

Порядок предоставления конкурсной документации: для участия в конкурсе претенденты представляют по указанному адресу лично, по почте или через своего полномочного представителя заявку по утвержденной форме и полный пакет конкурсной документации.

Почтовый адрес: 160000

Контактные данные: 8 (7252) 24-74-23, 24-74-25, 24-75-12.

Сроки предоставления конкурсной документации: с 28 сентября по 12 октября 2020 года в рабочие дни с 10 часов до 17 часов.

Дата и время окончания подачи заявок: 12 октября 2020 года до 13 часов.

Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат.

С настоящим объявлением и конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте акимата города Шымкент shymkent.gov.kz в разделе «Предпринимательство».