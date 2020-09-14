Медицинские учреждения Туркестанской области получили в пользование новые машины скорой помощи.

Ранее в регион прибыл гуманитарный груз с пульсоксиметрами и кислородными концентраторами.

Помощь оказана в рамках Меморандума о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Министерством здравоохранения РК. Единый оператор благотворительности группы компаний АО «Самрук-Қазына» — Фонд развития социальных проектов «Samruk—Kazyna Trust» закупил необходимое оборудование и передал его в регионы.

Так, Туркестанская область получила 5 кислородных концентраторов и 50 пульсоксиметров. Также в регион прибыли сразу 8 машин скорой помощи марки Shevrolet Damas.

«Центральной районной больнице Казыгуртского района АО «Самрук-Қазына» переданы автомобили скорой помощи и медицинское оборудование. Хотелось бы выразить благодарность за оказанную поддержку в суровые времена, связанные с пандемией в нашей стране. Для меня и моих коллег борьба за здоровье нашего народа – это главный долг. Мы продолжим бороться с вирусом и дальше», — поделился главный врач центральной районной больницы Казыгуртского района Туркестанской области Елдос Султанов.

К слову, такие комплекты получит каждая область, а также города республиканского значения.

«Все эти меры призваны повысить уровень готовности нашей медицины к борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией COVID-19, и укрепить национальную систему здравоохранения», — отмечает официальный представитель Фонда «Samruk—Kazyna Trust» Мирас Иргебаев.

Напомним, всего, в рамках Меморандума, в организации системы здравоохранения республики поставляются 100 машин скорой помощи, 1 000 кислородных концентраторов, 50 аппаратов ИВЛ, 1 000 пульсоксиметров.