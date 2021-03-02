Дезинфекционная обработка проводится в общественном транспорте, в местах наибольшего скопления людей, таких как Железнодорожный вокзал и международный аэропорт.

В 700 общественных транспортах проводят дезинфекционную обработку два раза в день, а в ж/д вокзале и аэропорте города ежедневно, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Для оперативной обработки и полного охвата общественного транспорта в городе имеется 25 специальных мест, где выставлены дезинфекционные бригады.

В данных масштабных дезинфекционных работах задействовано 41 единица техники и около 50 человек.

Для дезинфекции применяются безопасные препараты 4-го класса, не представляющие угрозы для человека и животных.

На сегодняшний день обеззараживание проводит медицинское учреждение «Дезинфекция». В целях повышения качества оказываемых услуг данное учреждение регулярно проводит лабораторные исследования дезинфицирующих растворов в аккредитованных лабораториях.

В настоящее время в фонде учреждения насчитывается дезинфицирующее средство, которое позволяет обрабатывать более 3 млн квадратных метров площади.