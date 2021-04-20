На сегодняшний день продезинфицировано около 50 контейнеров.

Для предотвращения распространения инфекции Соvid-19, аппаратом акима Абайского района проводится работа по дезинфекции вокруг мусорных контейнеров во дворах многоэтажных жилых домов, расположенных на территории района.

Данные работы выполняет ТОО «ЛТД-Турмыс».

В целом по району 258 дворов и 485 контейнеров, расположенные на 112 мусорных площадках. На сегодняшний день продезинфицировано около 50 контейнеров. В ближайшее время планируется провести дезинфекцию всех контейнеров.