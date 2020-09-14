Аким Шымкента Мурат Айтенов посетил строящуюся на территории города солнечную электростанцию, мощностью 20МВт.

Проект строительства солнечной электростанции, стоимостью 6,2 млрд. тенге, реализуется при поддержке акимата города Шымкент и АО «НК «KAZAKHINVEST» российским инвестором – Группой Компаний «Хевел».

Солнечная электростанция занимает площадь 50 га и состоит из более чем 49 тысяч солнечных модулей.

Прогнозная выработка энергии 38 млн. тг/кВт*ч в год, то есть среднее годовое потребление электроэнергии 10 тыс. домов.

В рамках проекта примеряются высокоэффективные гетероструктурные двусторонние солнечные модули производства «Хевел» (КПД 23,5%), которые позволяет увеличить выработку электроэнергии на 20%.

Ввод солнечной электростанции запланирован в октябре 2020 года.

Ознакомившись с ходом работ, Мурат Айтенов поручил привлечь к работе станции местные кадры, а также использовать отечественную продукцию.

Стоит отметить, группа компаний «Хевел» основана в 2009 году и является крупнейшей в России интегрированной компанией в области солнечной энергетики. ТОО «HevelKazakhstan (Хевел Казахстан)» зарегистрированное в Республике Казахстан, является дочерней компанией ГК «Хевел», которой переданы права на реализацию данного проекта.