Распоряжением акима Туркестанской области У. Шукеева руководителем управления культуры Туркестанской области назначен Койлыбаев Азимхан Серикович.
Азимхан Серикович родился 29 января 1973 года в селе Корниловка Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области. Имеет два высших образования.
Трудовую деятельность начал в 1989 году учителем-тренером в детско-юношеской спортивной школе Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.
2002-2005г.г. начальник отдела спорта, туризма и по делам молодежи Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.
2005-2006г.г. заместитель заведующего отдела образования и спорта Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.
С февраля по декабрь 2006г. помощник акима Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.
2006-2008г.г. главный специалист отдела мониторинга общественных отношений аппарата акима Южно-Казахстанской области.
2008-2009 г.г. эксперт юридического департамента по подготовке нормативно-правовых актов управления юридической работы Министерства культуры и информации РК.
2009-2012 г.г. эксперт внутренней политики Администрации Президента РК.
2012-2013 г.г. заведующий секретариата министра Министерства культуры и информации РК.
2013-2015 г.г. первый заместитель директора национального музея РК.
2016-2016 г.г. исполняющий обязанности заместителя начальника управлении внутренней политики Южно-Казахстанской области.
2016-2017 г.г. главный инспектор отдела общественного мониторинга аппарата акима Южно-Казахстанской области.
2017-2018 г.г. заместитель директора РГУ при Президенте РК «Қоғамдық келісім».
С июля 2019 года занимал должность заместителя руководителя управления культуры Туркестанской области, с февраля 2020 года и.о. руководителя управления культуры Туркестанской области.