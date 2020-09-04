Распоряжением акима Туркестанской области У. Шукеева руководителем управления культуры Туркестанской области назначен Койлыбаев Азимхан Серикович.

Азимхан Серикович родился 29 января 1973 года в селе Корниловка Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области. Имеет два высших образования.

Трудовую деятельность начал в 1989 году учителем-тренером в детско-юношеской спортивной школе Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.

2002-2005г.г. начальник отдела спорта, туризма и по делам молодежи Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.

2005-2006г.г. заместитель заведующего отдела образования и спорта Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.

С февраля по декабрь 2006г. помощник акима Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.

2006-2008г.г. главный специалист отдела мониторинга общественных отношений аппарата акима Южно-Казахстанской области.

2008-2009 г.г. эксперт юридического департамента по подготовке нормативно-правовых актов управления юридической работы Министерства культуры и информации РК.

2009-2012 г.г. эксперт внутренней политики Администрации Президента РК.

2012-2013 г.г. заведующий секретариата министра Министерства культуры и информации РК.

2013-2015 г.г. первый заместитель директора национального музея РК.

2016-2016 г.г. исполняющий обязанности заместителя начальника управлении внутренней политики Южно-Казахстанской области.

2016-2017 г.г. главный инспектор отдела общественного мониторинга аппарата акима Южно-Казахстанской области.

2017-2018 г.г. заместитель директора РГУ при Президенте РК «Қоғамдық келісім».

С июля 2019 года занимал должность заместителя руководителя управления культуры Туркестанской области, с февраля 2020 года и.о. руководителя управления культуры Туркестанской области.