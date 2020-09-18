Пришло время менять водительское удостоверение? Не спешите в автоЦОНы Шымкента. Есть альтернативный вариант. Выбор за Вами!

Итак, получение нового водительского удостоверения традиционным способом.

— Перед посещением автоЦОНа подготовьте пакет документов: документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности); квитанция об оплате госпошлины.

— В среднем время оказания услуги в автоЦОНе – 2 часа. При этом, если Вы, все же, решили получить услугу традиционно, то запомните: посетить его можно только при предварительном бронировании.

— Забронировать очередь можно через телеграмм-бот, единый контакт-центр 1414, соцсети Facebook и ВКонтакте, или же на портале электронного правительства.

— Кстати, о портале! На нем как раз и доступна альтернативная возможность получения госуслуги.

Алгоритм действии простой:

— Авторизоваться на портале и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн».

— Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП. К заявке прикрепить фотографию (требования к фотографии есть на портале) и образец подписи (требования к скан-изображению подписи так же на портале). При оплате государственной пошлины при оказании услуги необходимо выбирать орган налогового управления по месту местонахождения автоЦОНа.

— В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться со сформированным электронным заявлением, которое необходимо предъявить в автоЦОН. В разделе «История оплаты услуг» — с электронным чеком об оплате государственной пошлины за выдачу водительского удостоверения. Все необходимо распечатать.

— Посетить автоЦОН с документом, удостоверяющим личность и имеющимся водительским удостоверением для обмена.

— При этом, срок оказания услуги через портал – час. А это двойная экономия времени! При этом тратить время на бронирование очереди для посещения автоЦОНа в этом случае не требуется. Нужно просто прийти за готовым документом.

А теперь – выбор за вами! Экономьте время, получайте услуги онлайн, берегите себя и своих близких!

Справочно: График работы: ПН-ПТ, с 09.00 до 18.00 без перерыва.

Адреса автоЦОНов:

автоЦОН №1: мкр. Достык б/н.

автоЦОН №2: Ташкентская объездная трасса, 341.

автоЦОН №3: мкр. Кызылжар, ул. Жеделибайсын 92. ТРК «Бекжан-комфорт»