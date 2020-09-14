Карантин и ограничительные меры в Шымкенте продлили ещё на 2 недели, с 14 до 28 сентября.

Главный государственный санитарный врач города Шымкент внес ряд изменений в постановлении.

В частности: продлили режим работы СПА-центров и салонов красоты, оказывающие косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, с 9:00 до 21:00 часов. А, общественный транспорт теперь будет осуществлять движение с понедельника по субботу с 07:00 до 21:00 часов. Т.е. его работа приостанавливается только по воскресеньям.

В целом эпидемиологическая ситуация в Шымкенте стабилизировалась. За последние дни случаев коронавируса не зарегистрировано. По словам и.о. руководителя управления здравоохранения города Галымжана Абишева, в настоящее время в городе есть 400 коек (инфекционных — 305, провизорных — 95). Из них свободных коек 335, то есть 85%. А, за счет снижения нагрузки, количество действующих мобильных бригад уменьшилось с 211 до 123.

Общие карантинные меры меняются в зависимости от эпидемиологической ситуации. Жители города должны понимать это. Одна из причин улучшения эпидемиологической ситуации — плановые карантинные мероприятия и регулярная дезинфекция. Однако, граждане не должны забывать о мерах предосторожности.