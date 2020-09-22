Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни. В Шымкенте будет безоблачно.

23 и 25 сентября в горных районах Туркестанской области днем пройдет дождь. Ожидается ветер с севера-запада, 9-14 м/сек. Ночью температура воздуха составит +6… +11 градусов, в горных районах ночью +3, днем +20+25 градусов тепла.

Жанат Жарменова, инженер-синоптик: «В Туркестанскойобласти температура воздуха днем +20…+23. В Шымкенте будет солнечная погода. Температура воздуха днем +20…+22 градусов тепла, ночью +6-+8 градусов».

Шынар Оразова