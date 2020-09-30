В Шымкенте 30-летний мужчина, состоящий на учете в службе пробации, с двумя подельниками напал на сотрудника следственного изолятора, передает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел возле магазина в микрорайоне Казыгурт.

«Рано утром я стоял на остановке, ко мне подошли трое мужчин в масках и, угрожая ножом, завели меня за магазин, где отсутствуют камеры видеонаблюдения. Они угрожали мне причинением тяжких последствий здоровью. Двое из них держали меня за руки, подучетник ударил меня головой. Применив боевые навыки борьбы, мне удалось вырваться и скрутить одному из них руки, после чего они убежали и скрылись на черной машине марки Lada Priora, разглядеть номера я успел и позвонил в 102», — признается сотрудник СИЗО.

Установлено, что напавшим оказался мужчина, осужденный за кражу к ограничению свободы и состоящий на учете службы пробации. В период следствия находился в следственном изоляторе чуть больше полугода. Как признается сотрудник, за время нахождения в следственном изоляторе с данным осужденным каких-либо конфликтных ситуаций и взаимоотношений не было.

Подучетник пойман, и в настоящее время в отношении него ведутся следственные действия.