Командир воинской части брал взятки с подчиненных.

Причем мзда взималась по любому поводу. Об этом сегодня в суде заявил младший сержант Абылай Балгынбай. По его словам, один раз Даутов взял с него 30 000 тенге за звание сержанта, второй раз – 20 тысяч за то, чтобы не понизить в звании. Коме того, командир бал деньги с подчиненных за то, чтобы я могли уйти в отпуск.

Абылай Балгынбай: Эти деньги он взял за то, чтобы я мог уйти в отпуск на 10 дней. До этого я заплатил 5000 тенге за три дня отдыха.

Напомним, Ержану Даутову, исполнявшему обязанности командира воинской части в Бадаме, предъявлено обвинение по 5 статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан: «получение взятки, превышение служебных полномочий, халатное отношение к службе». Выступая в качестве потерпевшего, Аблай Балгынбай при этом является главным фигурантом дела о хищении арсенала оружия из воинской части в феврале этого года.