В Арыси завели уголовное дело по факту гибели трех человек в воинской части

ЧП произошло в городе Арыс.

Три человека погибли при выполнении работ по обслуживанию и очистке системы канализации на территории воинской части. В министерстве обороны заявили, что канализационными парами отравились двое гражданских и один военнослужащий-контрактник. А произошло это во время спасения рабочего шымкентской районной эксплуатационной части, который при проведении работ по неосторожности упал в колодец.

Прибывшие на помощь 4 человека уже не смогли выбраться на поверхность. Еще один рабочий и военнослужащий по контракту находятся в больнице. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Пресс-служба министерства обороны РК:

«Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь. По данному факту Шымкентским отделом Военно-следственного управления МВД РК начато досудебное расследование по ст. 156 ч. 4 Уголовного кодекса РК (нарушение правил охраны труда)».