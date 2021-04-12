В воинской части 35748 журналистам рассказали о том, как проходит подготовка к летнему сезону, передает Otyrar.kz

Журналистам не только рассказали, но и показали как идет подготовка.

Очистить дуло боевой машины задача сложная, нужно сначала технику подготовить, только после этого специальной жидкостью начинают прочищать. Да и проводят такую процедуру не один раз, а регулярно.

«Есть специальная жидкость, с помощью которой мы проводим очистку, ее нужно проводить после стрельбы, чтобы не было коррозии, а также проводим подготовку техники по программе ТЭО-1 и ТЭО-2″,- сказал Диас Корласбаев, военнослужащий ВЧ 35748.

Весеннюю подготовку в части делают регулярно.В кадры попала лишь малая часть, остальное — военная тайна. Сами бойцы уверяют, что людям боятся нечего, вся техника готова. В любое время суток бойцы готовы встать на защиту Казахстана.

Шуддин Саидов