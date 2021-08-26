В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов.

В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан.

Ликвидация очага возгорания продолжается. Причины возгорания устанавливаются.

К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.

Жители, ставшие свидетелями ЧП, делятся видео в Инстаграм.