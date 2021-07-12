Будущие защитники страны посетили воинскую часть в Арыси.

«День открытых дверей» для руководителей и воспитанников военно-патриотических клубов «Арыс» и «Барыс» областного филиала военно-патриотического движения «Жас сарбаз» организовали в воинской части в городе Арыси.

Дети смогли ознакомиться с образцами вооружения и военной техники. Военнослужащие рассказали гостям о возможностях современного стрелкового оружия, технических характеристиках военных машин и средств связи.

Воспитанникам военно-патриотических клубов организовали экскурсию по воинской части, показали музей воинской славы, спортивный городок, столовую, казарму, где живут военнослужащие срочной службы.

Обращаясь к ребятам, командир части полковник Темирбек Еримбетов пожелал юным патриотам всегда добиваться поставленных целей, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, быть патриотами и достойными гражданами своей страны.

Школьники поблагодарили военнослужащих, порадовали своими стихотворениями и песнями, а также вручили им памятные подарки, сделанные своими руками.